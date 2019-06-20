Bilecik'te 15 bin öğrenciye trafik eğitimi

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce 15 bin öğrenciye trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğünce 15 bin öğrenciye trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kara yolu trafik güvenliği stratejisi ve eylem planı kapsamında trafik güvenliğine yönelik farkındalıklarının artırılması, yarının büyükleri olacak çocuklarda trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla 345 eğitim faaliyetlerinde anaokulu öğrencileri olmak üzere 15 bin öğrencinin eğitime tabi tutulduğu duyuruldu.



Okul servis şoförleri ve rehber personel ile yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerine de trafik eğitimi verildiği belirtilen açıklamada, "Fahri trafik müfettişleri olmak üzere 2 bin 609 kişiye trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi nedeniyle 'Bu yolda hep birlikteyiz', 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' ve 'Dikkat sizden karne bizden' konularında da yol kullanıcılarına yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarına devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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