Bilecik'te 15 gönüllü, kurdukları barınakta sokak hayvanlarına bakıyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir grup gönüllü, sokak hayvanlarının daha sağlıklı beslenebilmesi için kendi imkanlarıyla barınak kurdu.

Sokak hayvanları için harekete geçen 15 kişi, Hayvanları Koruma, Yaşatma ve Rehabilitasyon Derneğini kurarak çalışmalara başladı.

Kendi imkanlarıyla barınak oluşturan gönüllüler, sahipsiz kedi ve köpekleri besleyip, ihtiyacı olanların tedavisini sağlıyor.

Derneğin kurucu başkanı Adem Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyeleriyle sokak hayvanları paydasında buluştuklarını ve onlar için çalıştıklarını söyledi.

Bunun bir gönüllü hareketi olduğunu belirten Gündüz, "Gelen ihbarları değerlendirerek, mağdur olan sokak hayvanlarını Türkiye'nin neresinde olursa olsun alıp, tedavilerini yapıyoruz. İsteyenlere de bu hayvanları sahiplendiriyoruz. Sahipsiz hayvanların beslenmesiyle uğraşıyorduk, artık yetişemedik ve bu derneği kurduk." dedi.

Adem Gündüz, daha fazla cana hızlı ve güçlü bir şekilde ulaşma hayalini hep canlı tuttuğunu dile getirdi.

Bu hayal için Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilke edinmiş bir avuç hayvanseverle çalıştıklarını anlatan Gündüz, "Bilecik'te hayvansever vatandaşlarımızla hizmet vermeye çalışıyoruz. Burası hayvan dostu barınak ve aynı zamanda tüm hayvanlar için doğal yaşam alanı." diye konuştu.

Adem Gündüz, sokak hayvanlarını bu dünyadan ayırmak için değil yaşatmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.