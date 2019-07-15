Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü
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Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü

6 saat önce

Bilecik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik yürüyüşü, System.String[]
Bilecik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Tevfikbey Caddesi üzerinde devam ederek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Düzenlenen yürüyüşe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Bilecik Ağır Ceza Reisi Muhammet Göktaş, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Mehter Takımı gösterisi, 15 Temmuz resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. - BİLECİK
Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:41 Kaynak: İHA
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