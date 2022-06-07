Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

07.06.2022 16:28
Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik'te çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bilecik'te çeşitli suçlardan 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yakalama kararı bulunan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' ve 'Konutta Geceleyin Silahla Yağma' suçlarından arandığı tespit edilen ve hakkında A.A. isimli şahıs JASAT ekiplerince Vezirhan beldesinde yakalandı. Şahsın 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 18 yıl 5 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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