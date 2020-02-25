Bilecik'te 187 AFAD gönüllüsü var - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel, gönüllülerin afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol alması ve faaliyetlere destek vermesinin günümüzde afet yönetiminin önemli bir unsurunu oluşturmakta olduğunu söyledi.



İl Müdürü Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de AFAD gönüllülerin afet yönetimi süreçlerine dahil edilmesi, bu kapsamda görev alanlarının belirlenmesi, eğitimlerle kapasitelerinin desteklenmesi ve performanslarının izlenmesi önem arz etmekte olduğunu söyledi. Afetlere Hazırlık Yılı projesinin şubat ayı temasını "Gönüllü ol" olarak belirlendiğini anlatan Demirel, sözlerine şöyle devam etti;



"AFAD gönüllüsü, tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. AFAD gönüllülüğünün hedefleri nelerdir onlardan bahsedeyim. Afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesini sağlamak. AFAD gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak. AFAD gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek. Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak. Toplumda gönüllülük bilincini yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak."



Nasıl gönüllü olurum?



AFAD Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel, nasıl AFAD gönüllüsü olunacağından bahsederek, "AFAD gönüllülük sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler sms ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirilmektedir. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir. İlimizde bu gün itibariyle 187 AFAD gönüllüsü bulunmakta olup, AFAD gönüllüsü olmaya istekli 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK