Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Bilecik'te Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Bilecik'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sabah saat 11.00'da Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Yusuf Yetişir, günün anlam ve önemine değindi. Yetişir, "Bugün özgürlük ve bağımsızlığı uğruna, canını seve seve feda etmeye and içmiş, gazi olmuş vatan evlatlarını anmak, Türk milletinin yüceliğini bir kez daha dünyaya haykırmak ve tarihe geçenlerin edebileşen hatıraları önünde saygıyla eğilmek için toplanmış bulunuyoruz. Bizler için; kahraman gazilerimize olan minnet ve şükran duygularımızı dile getirme ve canımız pahasına yürütmekte olduğumuz vatan görevini aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etme günüdür. Dün olduğu gibi bugünde aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlere saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Hepimizin çok iyi bildiği gibi vatan aşkı her Türk'ün en büyük tutkusudur" dedi.



Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hayati Durak, "18 Mart'ta Çanakkale'de, Çanakkale geçilmez diye, 1 Nisan'da İnönü'de Türk'ün makus talihini değiştiren 20 Temmuz'da Kıbrıs'ta soydaşlarını Rum'un mezaliminden kurtaran 26 Ağustos 'ta Afyon Kocatepe'den kasırga olup aydınlığa doğan 30 Ağustos'ta Kütahya Dumlupınar'da zafer olup ümitsizliği boğan, 9 Eylül de İzmir'in dağlarında çiçek olup sonsuzluğa yağan Mehmetçik. Bu vatanı kuran sonsuza dek var olsun diye varlığı toprak olan, toprağı değil koca bir tarihi dolduran, düşman kurşununa yüreğiyle meydan okuyan Mehmetçik. Karşılık beklemeden senin ve komutanlarının bu fedakarlıklara TBMM'de Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanının verildiği gün olan 19 Eylül'ü Gaziler Günü kabul etmiştir. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü bütün yurtta coşkuyla anılmaktadır" ifadelerini kullandı.



Etkinlik, öğrencilerin şiir okumasıyla sona ererken, Pelitözü Gölpark'ta valilik tarafından şehit aileleri ve gaziler yemek verildi. - BİLECİK