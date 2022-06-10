2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
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2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı

10.06.2022 21:02

2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı Polis otosuna binmeyen alkollü sürücü arkadaşlar karga tulumba kendi araçlarına bindirdi 1 saat sağı solu arayan alkollü sürücü 3 araca zarar verirken, 1 aracı da adeta perte çıkardı Bilecik'te seyir halinde...

2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı

Polis otosuna binmeyen alkollü sürücü arkadaşlar karga tulumba kendi araçlarına bindirdi

1 saat sağı solu arayan alkollü sürücü 3 araca zarar verirken, 1 aracı da adeta perte çıkardı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç park halinde 4 araca çarptı. Kazada 1 araç adeta perte çıkarken, alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 BVD 653 plakalı otomobil sürücü Abdurrahman T. alkolünde vermiş olduydu etkiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerinde park halindeki 2 kargo aracı ve 2 hafif ticari araca çarptı. Kazada park halindeki 11 BA 939 plakalı hafif ticari araç adeta perte çıkarken, diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine 'Hiç bir şeyi olmadığı' söyleyen alkollü sürücü polise bir süre ehliyetini vermek istemedi. Ardından ehliyeti veren Abdurrahman T.'ye alkol metreyi üflemesi gerektiği söylendi. 2,26 promil alkollü çıkan sürücü kazadan dolayı lastiği patlayan ve yürüyemez halde olan aracını çekicinin almamasını istedi. Ardından bir kaç arkadaşı arayan Abdurrahman T. olay yerine gelen arkadaşlarına da zorluk çıkardı. Ekip otosuna binmek isteyen şahıs arkadaşlarının yardımıyla karga tulumba bindirilmeye çalışılsa da direndi. Ardından ayakları ve ellerinden tutularak bir arkadaşının arabasına bindirilen Abdurrahman T. zorlukla karakola götürüldü.

Kaza yapan aracı ve adeta perte çıkan 11 BA 939 plakalı hafif ticari araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı
2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı - Son Dakika
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