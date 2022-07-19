Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi yaralandı

19.07.2022 00:33
Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinden seyir halindeki Devran G. yönetimindeki 11 ABG 315 plakalı otomobil ile karşı istikamete seyir halindeki Tarık S. idaresindeki 34 FE 1712 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Özgür U. (28) yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 2 araç kafa kafa çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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