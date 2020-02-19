Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

7 saat önce

Bilecik'te 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyerek, bağımsız olarak seçime giren ve kazanan 2 belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçti.

Bilecik'te 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçti, System.String[]

Bilecik'te 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday gösterilmeyerek, bağımsız olarak seçime giren ve kazanan 2 belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçti. Rozetlerini Recep Tayyip Erdoğan taktı.


Bilecik'te 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde bağımsız olarak seçimlere giren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, seçimleri kazanarak, büyük bir başarıya imza atmışlardı. 11 ay hiç bir partiye geçmeden görevlerini yürüten 2 belediye başkanı AK Parti'ye geçme kararı almıştı.


Rozetlerini Recep Tayyip Erdoğan taktı


Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısı sonrası 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların arasında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin bulunurken, ikiliye rozetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.


"Kendilerine hoş geldiniz diyorum"


Rozet takma töreninden önce kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan "Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Kararlarının milletimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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