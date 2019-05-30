Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 2 bin 466 trafik kazası yaşandı
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Bilecik'te 2 bin 466 trafik kazası yaşandı

20 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2018 yılında 2 bin 466 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Bilecik'te 2 bin 466 trafik kazası yaşandı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2018 yılında 2 bin 466 trafik kazası meydana geldiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bilecik'te 2018 yılında toplam 2 bin 466 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların bin 817 adet maddi hasarlı trafik kazası, 649 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Meydana gelen 649 ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında 22 kişi hayatını kaybederken, bin 95 kişi de yaralandı. Bilecik'te ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında hayatını kaybeden 22 kişinin, 15 'i kaza yerinde öldü.

Öte yandan kaza sonrası sağlık kuruluşuna sevk edilenlerden kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde ölenler ise 7 kişi oldu. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:14 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Güncel
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