Bilecik'te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor - Son Dakika

Bilecik'te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor

6 saat önce

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan, Türkiye'de 41, Bilecik'te ise 2 fabrikanın greve gittiğini belirterek, "7 Ekim itibariyle başlayan 2019-2021 dönemine ait grup toplu sözleşmesi görüşmeler bugüne kadar bir alınamamıştır.

Bilecik'te 2 fabrikanın işçileri greve gidiyor, System.String[]

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan, Türkiye'de 41, Bilecik'te ise 2 fabrikanın greve gittiğini belirterek, "7 Ekim itibariyle başlayan 2019-2021 dönemine ait grup toplu sözleşmesi görüşmeler bugüne kadar bir alınamamıştır. Sendikamızın örgütlü olduğu Bilecik'te 2, Türkiye'de 39 iş yerinde 5 Şubat tarihinde greve gidiyoruz" dedi.


DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Recai Büyükbeyhan yaptığı yazılı açıklamada, "MESS'in yüzde 10'luk zam teklifi metal işçilerinin taleplerini karşılamaktan çok uzaktadır. MESS metal işçilerinin haklarını budamak ve ücretleri düşürmek istiyor. MESS krizi bahane ederek fırsatçılık yapmak istiyor. Anayasal hakkımız olan grev uygulamamızı 5 Şubat'ta gerçekleştireceğiz. Metal işçilerinin kazanımı Türkiye İşçi Sınıfının kazanımı olacaktır. Mücadelemiz kutlu olsun" dedi. - BİLECİK

Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:01 Kaynak: İHA
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