Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 2 Katlı Ahşap Ev Alev Alev Yandı

Bilecik'te 2 Katlı Ahşap Ev Alev Alev Yandı

20 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyünde çıkan yangında tamamen alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te 2 Katlı Ahşap Ev Alev Alev Yandı, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ağlan köyünde çıkan yangında tamamen alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Osmaneli ilçesi Ağlan köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ağlan köyünde bulunan Kemalettin Çakır'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yangın sonrası ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:31 Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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