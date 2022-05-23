Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

23.05.2022 16:26
Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bir ikamette yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli ise tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bir ikamette yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan, nakleden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Y.B. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada; 75,95 gram metamfetamin maddesi, 1,925 gram kenevir, bir adet av tüfeği, 10 adet tüfek kurşunu ve 15 bin 365 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., ilk ifadesinin ardından uyuşturucu veya uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Söğüt Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
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