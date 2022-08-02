Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
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Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

02.08.2022 14:41
Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bilecik'te 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

Bilecik'te 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Bayırköy'de bulunan tırcı parkında aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mert K. ile Tuncay F. karşı karşıya geldi. Burada yaşanan tartışma sonrası taraflar ayrılırken, belediye önündeki parkta tekrar karşı ikili arasında yine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma arbedeye dönerken, Mert K. yanında getirdiği bıçağı sol omuz arkasından Tuncay F.'ye sapladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, ardından kendisi jandarma teslim oldu. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Mert K.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bayırköy, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
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