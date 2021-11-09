Bilecik'te 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde otomobil sürücüsü ile eşinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin kargo aracının sürücüsü tutuklandı.
Söğüt-Bilecik kara yolunda kargo firmasına ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kargo aracının sürücüsü Furkan Mutlu'nun hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Sürücü Mutlu, kazaya ilişkin soruşturma kapsamında emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mutlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Furkan Mutlu idaresindeki yabancı plakalı kargo firmasına ait minibüs, dün Söğüt-Bilecik kara yolunda karşı yönden gelen Mehmet Akalın'ın kullandığı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akalın ile eşi Halise Akalın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA
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