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Bilecik'te 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

39 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahallesi Bahattin Şeker Caddesi'nde seyir halindeki Batuhan B. idaresindeki plakasız motosiklet, ara sokaktan çıkan Yaşar A. idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere dürerek ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar A.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansı beklemeden ayağından yaralanan sürücü, Pazaryeri ilçe Devlet Hastanesine özel araç ile götürülürken, plakasız kazaya karışan sürücüler ile ilgili Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü işlem yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:39 Kaynak: İHA
Çarşı Mahallesi, Pazaryeri, Bilecik, 3. Sayfa
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