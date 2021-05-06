Bilecik'te 2 noktada pazar kurulacak - Son Dakika

Bilecik'te 2 noktada pazar kurulacak

06.05.2021 12:41
Bilecik'te 2 noktada pazar kurulacak, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Hürriyet ve Ertuğrulgazi mahallelerinde 2 pazar kurulmasına karar verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verildi" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Hürriyet ve Ertuğrulgazi mahallelerinde 2 pazar kurulmasına karar verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verildi" dedi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri gereği Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplantı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesine, Hürriyet Mahallesinde bulunan Kapalı Pazar ve Ertuğrulgazi Mahallesinde kurulan semt pazarı olmak üzere 2 yerde pazar kurulmasına, vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine karar verdik. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesi (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmemesine karar verdik. Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazaryerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına karar verdik. Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine, pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılmasına karar verdik. Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafından pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmemesine karar verdik. Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesine/satışının yapılmasına, ilgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdik. Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te 2 noktada pazar kurulacak

Bilal Şentürk, Cumartesi, Hürriyet, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 2 noktada pazar kurulacak - Son Dakika


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