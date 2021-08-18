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Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

18.08.2021 11:34
Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

BİLECİK'te, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

BİLECİK'te, 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada, Pelitözü Mahallesi istikametinden 2. Organize Sanayi Bölgesi yönüne seyreden İlker A. idaresindeki 11 TF 924 plakalı TIR ile Bilecik'ten Sakarya istikametine giden İbrahim G. yönetimindeki 54 BA 544 plakalı TIR çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüleri İlker A. ve İbrahim G., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı
Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Pelitözü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 2 TIR çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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