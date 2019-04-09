Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 2. Turna Balığı Yakalama Yarışması

Bilecik'te 2. Turna Balığı Yakalama Yarışması

58 dakika önce

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü işbirliğiyle "2. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenleniyor.

Bilecik'te 2. Turna Balığı Yakalama Yarışması, System.String[]
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü işbirliğiyle "2. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenleniyor.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta düzenlenecek olan ve kentin başta doğal güzellikler olmak üzere birçok zengin yönünün tanıtılacağı etkinlik için çevre il ve ilçelerden konuklar Bilecik'te kamp kuracak ve balık avlayacak. 1 ile 13 Nisan tarihleri arasında Bilecik Merkez Avcılar Kulübüne 12: 00 ile 17: 00 saatleri arasında başvuruların yapılacağı etkinlik 14 Nisan Pazar günü saat: 07: 00 ile 11: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

Pelitözü, Avcılar, Bilecik Merkez, Bilecik, Yaşam
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