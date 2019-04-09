Bilecik'te 2. Turna Balığı Yakalama Yarışması
58 dakika önce
Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü işbirliğiyle "2. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenleniyor.
Bilecik
Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılar
Kulübü işbirliğiyle "2. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenleniyor.
Bilecik Pelitözü
Gölpark'ta düzenlenecek olan ve kentin başta doğal güzellikler olmak üzere birçok zengin yönünün tanıtılacağı etkinlik için çevre il ve ilçelerden konuklar Bilecik'te kamp kuracak ve balık avlayacak. 1 ile 13 Nisan tarihleri arasında Bilecik Merkez Avcılar Kulübüne 12: 00 ile 17: 00 saatleri arasında başvuruların yapılacağı etkinlik 14 Nisan Pazar günü saat: 07: 00 ile 11: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
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