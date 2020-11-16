Bilecik'te 2020'de 11 bin 700 dekar tarım arazisi suyla buluştu - Son Dakika

Bilecik'te 2020'de 11 bin 700 dekar tarım arazisi suyla buluştu

16.11.2020 09:07
Bilecik'te 2020'de 11 bin 700 dekar tarım arazisi suyla buluştu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Bilecik'teki 11 bin 700 dekar tarım arazisi suyla buluşturulduğu bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Bilecik'teki 11 bin 700 dekar tarım arazisi suyla buluşturulduğu bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, yapılan yatırımların, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırması, tarımda su tasarrufu sağlanması, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırması ve ülke tarımına katkı sunduğu ifade edildi.

İlde 20 Nisan'da başlatılan sulama sezonunun 20 Ekim tarihinde sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"2020 yılı sulama sezonunda Bilecik ve ilçelerimizde toplam 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 103 milyon lira katkı sağlandı. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleriyle tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."

Sulama sezonunda problem yaşamadıklarını kaydeden Yıldız, "Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Bilecik, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 2020'de 11 bin 700 dekar tarım arazisi suyla buluştu - Son Dakika


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