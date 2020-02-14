Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı - Son Dakika

Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı.

Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Bilecik'te 2020 yılının ilk ayında 273 konut satıldı.


Bilecik genelinde konut satışları 2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına göre yüzde 75 oranında artarak 273 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2020 Ocak ayında konutların 101 adedi ilk el satış, 172 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 273 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 538,1 oranında artarak 134 adet, diğer satışlar ise yüzde 3 oranında artarak 139 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 134 konutun 55 adedi ilk satış, 79 adedi ise ikinci el satış oldu.


Öte yandan Türkiye'de 2020 Ocak ayında 113 bin 615 konut satıldı. - BİLECİK

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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