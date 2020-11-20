Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi

20.11.2020 20:42
Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

BİLECİK'te jandarma ekiplerince baskın yapılan 4 adreste 211 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

BİLECİK'te jandarma ekiplerince baskın yapılan 4 adreste 211 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kurtköy, Küplü ve Orhangazi Mahallesi'nde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla adreslere baskın yapan jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 211 litre kaçak içkinin yanı sıra anason yağı ile alkollü içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilerle ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaçak İçki, Jandarma, Kurtköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika


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