Bilecik'te 22'nci Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor
1 saat önce
Bilecik Valiliği, 2018 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda tüketici ödüllerinin verileceğinı açıkladı.
Bilecik Valiliği
, 2018 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda tüketici ödüllerinin verileceğinı açıkladı.
Yapılan açıklamada, ödüllendirme ile tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "2018 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda tüketici ödülü verilecektir. Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması, bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması, başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması, şikayetine esas teşkil eden tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemesi ve yargıtay kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir. İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması, tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması, belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2018 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi gibi yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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