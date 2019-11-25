Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandı
Son Dakika Güncel Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandı - Son Dakika

Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandığını belirterek, "Bilecik il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 23 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 90...

Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandığını belirterek, "Bilecik il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 23 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 90 milyon TL katkı sağlandı" dedi.


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam etiğini söyledi. Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih etiklerini anlatan Aydın, sözlerine şöyle devam etti;


"Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önledik" dedi.


"Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandı"


DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bu anlamda Bilecik'te 23 bin dekar tarım arazisi sulandığını anlatarak, " Marmara'nın yükselen değeri Bilecik'te 20 Mart 2019 tarihinde başlayan sulama sezonunun 31 Eylül 2019 tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 23 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bilecik il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 23 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 90 milyon TL katkı sağlandı" dedi.


"Kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz"


Aydın, son olarak sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Mevlüt Aydın, Bilecik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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