Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı - Son Dakika
Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sade bir törenle kutlandı
7 saat önce
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik'te sade bir törenle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilecik'te sade bir törenle kutlandı.
Bilecik'teki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı'na Bilecik İl Milli Eğitim Müdür Ramazan Çelik'in çelenk sunması ile başladı. Korona virüs Covit-19 saldığını nedeniyle çok az sayıda katılım olurken, törende sosyal mesafede uygulandı. Çelen sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tören sına erdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 11:35 Kaynak: İHA
Son Dakika 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı