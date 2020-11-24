Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
24.11.2020 11:59
Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.
Bilecik'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programla kutlandı.
24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol'un çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki program sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin töreni, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerin verilmesi, günün anlam ve önemine binaen yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, "Kahraman Öğretmen" konulu öğretmenler arası online anı paylaşımı ve düzenlenecek konserle son bulacak. - BİLECİK
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