Bilecik'te 24 yıllık irmik helvası geleneği devam etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 24 yıllık irmik helvası geleneği devam etti - Son Dakika

Bilecik'te 24 yıllık irmik helvası geleneği devam etti

20 dakika önce

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile 24 yıldır vatandaşlara irmik helvası ikram etmeye devam ediyor.

Bilecik'te 24 yıllık irmik helvası geleneği devam etti, System.String[]

Bilecik kent merkezinde bulunan çarşı esnafı, kendi aralarında topladıkları para ile 24 yıldır vatandaşlara irmik helvası ikram etmeye devam ediyor.


Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaip Kandili nedeniyle her yıl helva hayrı yapan çarşı esnafı bu yıl da aynı geleneğini sürdürdü. Bir araya gelen esnaf organize ettikleri helvanın çarşı merkezinde dağıtımını gerçekleştirdi. İrmik helvasından almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İki kazan helva kısa sürede tükendi. Çarşı esnafları adına her yıl Ali Han isimli vatandaş tarafından dağıtılan irmik helvasını alan halk çok memnun olduklarını söyleyerek, Regaip Kandili'nin Bilecik'e, ülkemize ve İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.


"Çarşı esnaflarının katkılarıyla geleneğimize devam ediyoruz"


Esnaftan para toplayıp geleneğin devam etmesi için çaba gösteren Ali Han isim vatandaş, "Tüm Bileciklilerin ve Türkiye'nin Regaip Kandili'ni gönülden, candan kutluyorum. Yıllardır geleneğimiz devam etmektedir. Yine çarşı esnaflarının katkılarıyla geleneğimize devam ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Mübarek günleri hayırlı olsun." dedi. - BİLECİK

Regaib Kandili, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:46 Kaynak: İHA
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