Bilecik'te "244 köye 244 proje" çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te '244 köye 244 proje' çalışması başlatıldı - Son Dakika

Bilecik'te "244 köye 244 proje" çalışması başlatıldı

6 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentin tüm köylerinde kalıcı bir çalışma başlatılması için "244 köye 244 proje" adlı çalışmanın başlangıç toplantısı yapıldı.

Bilecik'te

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentin tüm köylerinde kalıcı bir çalışma başlatılması için "244 köye 244 proje" adlı çalışmanın başlangıç toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın, köylerdeki tarım arazilerinin güçlendirilmesi ve çiftçilere destek verilmesi kapsamında başlattığı "244 köye 244 proje" ile, müdürlük çalışanlarının hazırlayacağı çalışmalarla köylülere katkı sağlanacak.

Yoldaş, yaptığı açıklamada, bir önceki ay 'Altın kabuk' projesi olarak başlatılan ceviz fidanı dağıtımını tamamladıklarını söyledi.

Her köye bir proje düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Yoldaş, "244 köyümüze 244 proje üretip her köyümüzde bir iz bırakmak istiyoruz. Bunun için her köyümüze ziyarette bulunarak neler yapılmalı diye bakmamız gerekiyor. Köylerimizin dokusuna uygun projeler üretip, köylülerimizin sosyoekonomik hayatlarına dokunmalıyız. Kullanılmayan tarım arazilerinin tarıma kazandıralım." diye konuştu.

Yoldaş, kente katkı sunacak projeleri desteklemek ve uygulamak adına personel arasında proje yarışması düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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