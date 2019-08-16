Son Dakika Haberleri: Bilecik'te 25 yaban hayvanı tedavi edildi
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Bilecik'te 25 yaban hayvanı tedavi edildi

8 dakika önce

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 25 hayvanın tedavi edildiği bildirildi.

Bilecik'te 25 yaban hayvanı tedavi edildi, System.String[]
Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 25 hayvanın tedavi edildiği bildirildi.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi merkezinde yılının ilk 8 ayında 420 köpek ile 150 kedinin kısırlaştırıldığını duyurdu.
700 sokak hayvanına kuduz aşısı yapıldığını aktaran Avcı, "Bununla birlikte 70 kedi ve 50 köpeği sahiplendirdik. Ayrıca 25 yaban hayvanı tedavi edilerek doğal ortama bırakıldı. Merkeze yoğun bakım ve müşahede üniteleri aldık. Tedavi merkezini günün şartlarına göre teknolojik imkanlarla donatıyoruz. Bu kapsamda araç ve ekipmanları zenginleştiriyoruz. Şehrin birçok noktasına kulübe ve beslenme odakları kurmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:25 Kaynak: AA
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