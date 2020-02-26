Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk - Son Dakika

Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk

6 saat önce

Bilecik'te 26 yıl aradan sonra ilk defa Kadınlar Matinesi düzenlenecek.

Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk, System.String[]

Bilecik'te 26 yıl aradan sonra ilk defa Kadınlar Matinesi düzenlenecek.


Organizatörlüğünü Aysen Aydoğdu'nun yaptığı Kadınlar Matinesi, Bilecik'te en son 1994 yılında yapılan ve o zamanda büyük ilgiyle karşılaşmıştı. Aradan geçen yıllar içinde kimsenin düzenlemediği matine hakkında bilgi veren Aysen Aydoğdu, "Kadınlar Matinesi 6 Mart Cuma günü saat 19.30'da Bilecik Belekoma Otel'de düzenlenecek. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ve kadınlar matinesinin vazgeçilmesi olan Gölge Rayan dans ve sahne performansı ile bizlerle olacak. Bundan Sonra ki süreçte Kadınlar Matinesi devamı gelecek" dedi.


Öte yandan biletlerin otelden satışlarında gerçekleşeceği matine, yemekli olacak. - BİLECİK

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü
Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te 26 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]