Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilecik'te, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı. Tören sonunda kamu kurum ve kuruluşlarının araçları şehir turu atarak konvoy yaptı.

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Vali Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Semih Şahin ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya valilik önünde tebrikleri kabul etti. Vali Şentürk, burada günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Dünyanın güzide toprakları olan aziz vatanımız üzerinde bu büyük milletin Cumhuriyet idaresi ile beraber, hür ve bağımsız bir ve bütün olarak dünya durdukça yaşayacağına olan inancımı belirtir, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum" dedi.

"Tarih boyunca devletler medeniyetler kurmuş, hak ve adaleti insanlığa öğretmiş büyük bir milletin son kalesi olan Osmanlı Devleti, içerden ve dışarıdan türlü hamlelerle büyük saldırılara maruz kalmış, aziz milletimiz başsız, vatansız ve esaret altında bırakılmak istenmiştir" ifadesinde bulunan Vali Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu milletin yok edilebileceğini, fakat asla tutsak yaşamayacağını bilmeyenler, bu büyük devletin küllerinden tekrar bir devlet çıkacağını hesap edememişlerdir. Nitekim dünyaya devletin ne olduğunu öğreten aziz milletimiz kendi evlatları ile topyekün bir mücadeleye girmiş, yine kendi içinden yetiştirdiği evlatlarını, kendi hür iradesi ile seçmesini sağlayacak cumhuriyet sistemine geçiş yapmıştır. Kurulan yeni devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti biz vatandaşlarına öyle bir imkan sağlamıştır ki, Anadolu'nun en ücra köşesinde büyümüş bir çocuk azimle çalışıp hür iradesini ortaya koyup, halkın önüne namzet çıkıp memleketimizin türlü vilayetlerinde muhtar, belediye başkanı, milletvekili, bakan ve Cumhurbaşkanı olabilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gelen tüm devlet liderlerimiz, milletimizin hür iradesi ile seçilmiş, milletimiz verdiği kararların yansımasını anlık olarak görebilmiştir. İşte bu fikri hür, vicdanı hür nesillerimizin yetişmesini hedefleyen yönetim sistemimiz hem bizim için korunması gereken bir emanet, hem bağımsızlık ateşimizin kaynağı, hem de coşkuyla bayram olarak kutlayacağımız Cumhuriyettir."

"Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız"

Gençlere de seslenen Vali Şentürk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz" diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkenize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ilerilere götürecek gençlik yetişmektedir" ifadesinde bulundu.

"Gelecek yıllarda neşe içerisinde kutlayacağız"

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının vatandaşların sağlığını tehdit ettiğini belirten Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Aldığımız tüm tedbirlere rağmen bulaşıcılığı çok kolay ve hızlı olan virüs belası halen başımızdan def edilebilmiş değildir. Bu sebeple de ulusal, milli bayramlarımızı hak ettiği ölçüde büyük bir coşku ile kutlamanın, gençlerimizi ve yavrularımızın neşesini gözlerinde görmenin arzusu ile sağlık tedbirleri kapsamında icra etmeye çalışıyoruz. İnşallah gelecek dönemlerde yeniden, milletimizle bir arada büyük bir coşkuyla, ellerimizde şanlı Türk bayrakları ile kalabalıklar halinde meydanları dolduracak, şanlı ecdadımızın bizlere bayram olarak bıraktığı bu güzel günleri neşe içerisinde kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu vatanı emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Cumhuriyet Bayramını tekrar kutluyorum."

Vali Şentürk'ün konuşmasının ardından kutlamalar, kamu kurum ve kuruluşlarının araç konvoyuyla sona erdi. - BİLECİK