Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 12:55
Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Bilecik ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Bilecik ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Osmaneli Balaban İlkokulu bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törende konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, Cumhuriyet'in, halkın yönetime dahil olduğu bir biçim olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'le bütünleşen Türk halkının her zaman yeni liderler yetiştireceğini ifade eden Ünal, "Kişiler fani, ölümlüdür ama devletler bakidir. Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan Cumhuriyeti işte bu yüzden bizden sonrakilere temiz bırakmak için törenler yapıyoruz. Bu Cumhuriyet genç nesillerin elinde yükselecektir."

Şiirlerin okunması ve okullarda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödül verilmesiyle tören sona erdi.

Törene, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, Emniyet Müdürü Ali Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Gölpazarı

Hükümet Konağı bahçesinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Kaymakam Efecan Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli iradeyi arkalarına alarak başlatmış olduğu Cumhuriyet'in, Türk milletine verilmiş en büyük miras ve armağan olduğunu söyledi.

Şahin, "Bu değer, bizleri milli bir devlet çatısı altında özgürce düşünebilen, eşit haklara sahip, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Hayri Suer, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz, Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Önder Gürkan Oral, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri

Hükümet Konağı önünde yapılan tören, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Berker Çırak, yaptığı konuşmada, tarihi zaferlerle dolu olan büyük milletin, eşine az rastlanır bir kahramanlık neticesinde ulaştığı son nokta olan Cumhuriyeti'n kuruluşunun 97. yılını kutlamanın heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını aktardı.

Çırak, zaferlerde şehit düşenleri rahmetle andığını kaydetti.

Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Jandarma Bölük Komutanı İlhan Canseven, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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