Bilecik'te 292 Polis Yemin Etti

Bilecik Polis
Meslek Eğitim Merkezinde 292 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.
Bilecik Vali Vekili Mehmet Taşdöğen, okulda düzenlenen törende, Türkiye Cumhuriyeti
'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyledi.
Mezun olan öğrencilere seslenen Taşdöğen, "Devletimizin temel kurumlarıyla varlığını devam ettirerek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, sizlerin mesleğine olan inancınız, heyecan ve saygınızla mümkün olacaktır. Meslek hayatınızda devlete sadakatten ayrılmayacak, gerek meslek gerekse sivil hayatınızda asli görevlerinizden olan, yoksula, düşküne, garibana, yardıma muhtaç olanlara hizmet etmeyi, kendinize düstur edineceksiniz." diye konuştu.
Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey ise "Bugün okulumuzdan mezun olan 292 öğrencimizin ülkemiz 2023 ve 2071 vizyonlarına sahip, Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyetimizin kazanımlarının farkında, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, ülkemizin milli ve manevi değerlerine sadık polisler olarak yetiştirildiğinden şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.
Törene AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, Belediye Başkanı Nihat Can
, İl Jandarma
Alay Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, kurum temsilcileri ile öğrencilerinin aileleri katıldı.
Konuşmaların ardından 2 yıllık eğitimlerini tamamlayan polisler yemin etti, ardından diplomalarını aldı.
Hep birlikte polis marşını okuyan öğrenciler, kep fırlattı, aileleriyle hasret giderdi.