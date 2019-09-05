Bilecik'te "3-6 yaş gündüz çocuk bakımevi"

Bilecik Belediyesi tarafından 3-6 yaş gündüz çocuk bakım evi ve kreş açılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çalışan kadınlara katkı sunmak ve çocukları yarınlara en güzel şekilde yetiştirmek olduğunu belirtti.

Bilecik'te sosyal belediyecilik anlamında bu projeyi gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Şahin, "Çocuklarımız bakımevinde emin ellerde yarınlara hazırlanacak çünkü çocuklarımız demek, umutlu yarınlarımız demektir. Bizler bu düşünceyle her zaman tüm çocuklarımız ve kadınlarımızın yanında yer alacağız." dedi.



Koordinatör psikolog Dr. Özlem Erdoğan da uzman eğitmenler eşliğinde çocukları yarınlara hazırlayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kreşimiz 3-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik olacak. Yaklaşık 50 çocuğumuzun yarınlara güvenle hazırlanacağı merkezimizde sabah 08.30'da güne başlayacağız. Gündüz çocuk bakımevini, Belediye Meclisimizin alacağı bir kararla sosyal belediyecilik anlayışı gereği sembolik bir fiyatla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gündüz çocuk bakımevi çalışmalarını sonlandırmak üzereyiz ve yakın bir tarihte açmayı planlıyoruz."