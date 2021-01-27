Bilecik'te 3 bin 843 kişiye CoronoVac aşısı yapıldı - Son Dakika

Bilecik'te 3 bin 843 kişiye CoronoVac aşısı yapıldı

BİLECİK - Bilecik'te il genelinde CoronaVac aşısı olan kişi sayısı 3 bin 843 kişiye ulaştı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip Korona virüs (Covid-19) aşıları geçtiğimiz perşembe günü uygulanmaya başlandı. Kentte ilk CoronaVac aşısı, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya uygulanırken, bugün itibariyle il genelinde aşı olan kişi sayısı 3 bin 800 kişiyi ulaştı.

"Sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını yaptırmasını istiyoruz"

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşı merkezini ziyaret eden Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bugüne kadar sağlık teşkilatının özverili çalışmaları, kamu görevlilerinin de sahada görevini layıkıyla yerine getirmesi ve vatandaşlarında tedbirlere uyması sonucu vakalarda ciddi azalma sağlandığını vurguladı. Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de aşılama uygulamasının başladığını ifade eden Vali Şentürk, "İnşallah aşı ile birlikte bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız. Tedbirlerde olduğu gibi aşılamada da toplumun büyük bir çoğunluğunun aşı olması gerekir ki istediğimiz sonucu alabilelim. O yönüyle bütün sırası gelen vatandaşlarımızın aşısını yaptırmasını istiyoruz" dedi.