Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Bilecik'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir araç içinde yaptığı aramada 3 buçuk kilo kubar esrar ele geçirdi, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te 3 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Bilecik'te jandarma ekiplerinin şüpheli bir araç içinde yaptığı aramada 3 buçuk kilo kubar esrar ele geçirdi, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük ilçesine bağlı Kızılcapınar köyü sınırları içerisindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait şantiye sahasında bulunan şüpheli bir araçta ve aracın civarında arama yaptı. Aramalar sonucu 3 kilo 488 gram kubar esrar, 2 adet tabanca, 17 adet tabanca fişeği, 2 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen M.K. M.E. ve O.E. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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