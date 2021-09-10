Bilecik'te 3 öğrencinin testi pozitif çıktı; 31 öğrenci karantinada - Son Dakika

Beşiktaş Mahallesi'ndeki Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi'nin 10-B sınıfında yatılı okuyan 3 öğrencinin kaldıkları yurtta rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıkınca sınıflarındaki 31 öğrenci de 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı. Öğrencilerin, eğitimlerine 14 gün uzaktan devam edecekleri belirtildi.

En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var