Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı "Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı 'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Bilecik 'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi, şarkıcı Betül Demir tarafından konser verildi.

Kaynak: AA

Betül Demir, Fenerbahçe, Bilecik, Güncel, Son Dakika

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