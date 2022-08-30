Bilecik'te fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te fener alayı düzenlendi

30.08.2022 21:42
Bilecik'te fener alayı düzenlendi

Bilecik'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi, şarkıcı Betül Demir tarafından konser verildi.

Bilecik'te, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" dolayısıyla fener alayı düzenlendi, şarkıcı Betül Demir tarafından konser verildi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı "Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Betül Demir konser verdi.

Konserde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Şarkıcı Demir'e Bilecik'e özgü hediyeler takdim etti.

Konsere CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Metin Yaşar, CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

Betül Demir, Fenerbahçe, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te fener alayı düzenlendi - Son Dakika

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