Osmaneli'de 336 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 336 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğulpaşa köyü Samanlı mevkisinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ormanlık alana açılmış yerde (336) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden gelen yetkililer eşliğinde Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.
Kaynak: AA
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