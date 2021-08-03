Osmaneli'de 336 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğulpaşa köyü Samanlı mevkisinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ormanlık alana açılmış yerde (336) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 336 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın şampiyon olması F.Bahçeli ve G.Saraylılar'ı çok mutlu ediyor