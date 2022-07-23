Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı

23.07.2022 22:10

Bilecik'te kamyonet, minibüsün ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bilecik'te kamyonet, minibüsün ve iki tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bilecik- Bozüyük kara yolunda Bozüyük yönüne peş peşe seyreden 11 AG 335 plakalı saman yüklü kamyonet, 11 AAR 400 ve 42 AJT 829 plakalı iki tır ile 43 EN 649 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Hasan Özen ile minibüste bulunan 11 orman işçisi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Bozüyük istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Burhanettin Erdoğan da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bilecik'te 4 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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