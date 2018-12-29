Bilecik'te 4 Bin 900 Öğrenci Yüzme Öğrenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Bilecik
'te 4 bin 900 öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.
Havuzların daha aktif kullanılması, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek, değerlendirmeleri amacıyla Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında başlatılan projeyle, eylem planının sonuna kadar tüm Türkiye
genelinde 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesi hedefleniyor.
Konuyla ilgili konuşan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin 900 öğrenciye bu proje kapsamında yüzme eğitimi verildiğini açıkladı.
Tüm planlama ve çalışmaları yaptıklarını kaydeden Yıldız, "Eğitimler şubat ayı sonuna kadar devam edecek. İki yıldır bunu başarılı uygulayan illerden birisiyiz. 2 bin 500 öğrencimize yüzmeyi öğrettik. Özellikle yüzme öğrendikten sonra yetenekli olanları da spor kulüplerine alarak yönlendiriyoruz. Kentte yüzmeye çok ilgi var. Bu durumdan biz de çok memnunuz. Yüzme bilmeyen öğrencimiz kalmasın istiyoruz." diye konuştu.