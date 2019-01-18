Bilecik'te 4 Futbol Müsabakası Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi
1 saat önce
Bilecik il genelini etkisi altına alan kar yağışı sonrası bu hafta 2 ilçede oynanacak amatör futbol müsabakaları iptal edildi.
Bilecik
il genelini etkisi altına alan kar yağışı sonrası bu hafta 2 ilçede oynanacak amatör futbol müsabakaları iptal edildi.
Alınan bilgilere göre; 19-20 Ocak günleri Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakası olan 4 maça ev sahipliği yapacak olan Bilecik'in Bozüyük
ve Söğüt
ilçelerinde oynanacak maçlar olumsuz hava şartları yüzünden iptal edildi.
Bu müsabakal ise; 19 Ocak Cumartesi günü Bozüyük 1 Nolu Çim Saha'da oynanacak olan Akpınarspor-Bilecikspor, Söğüt İlçe Stadında oynanacak Söğütspor-Yeşilyurtspor, 20 Ocak pazar günü Söğüt İlçe Stadı'ndan oynanacak olan Kürespor- Osmaneli
Gençlerbirliğispor, Bozüyük Sentetik Sahada oynanacak olan Bozüyük İçköyspor-Pazaryerispor müsabakaları olumsuz hava şartları yüzünden iptal edildi.
Konu hakkında Bilecik ASKF'dan yapılan açıklamada, "19-20 Ocak günleri Bozüyük ve Söğüt ilçe sahalarımızda oynanacak olan tüm amatör spor futbol müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:23 Kaynak: İHA
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