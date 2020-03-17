Son Dakika › Güncel › Bilecik'te 400 araç korona virüsüne karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
Bilecik'te 400 araç korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
6 saat önce
Bilecik Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında kentte halkın sık kullandığı 400 aracı dezenfekte etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
Bilecik Belediyesi, Covid-19 (Korona virüs) ile mücadele çalışmaları kapsamında kentte halkın sık kullandığı 400 aracı dezenfekte etti.
Ekipler tarafından kentte 92 M plakalı, 37 tane T plakalı ve 50 adet S plakalı araç ile resmi kurumlara ait 220 adet araç olmak üzere toplamda 400 adet araçta dezenfekte çalışması yapıldı. Özellikle vatandaşlar çok yoğun olarak bulunduğu alanlar ve teması olan bölgelerde dezenfekte çalışmasını gerçekleştirilirken, çalışmaların virüs ile mücadele bitinceye kadar devam edeceği belirtildi. - BİLECİK
Son Dakika İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti