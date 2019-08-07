Bilecik'te 408 polis adayı mezun oldu

Bilecik Polis
Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 23. dönem mezuniyet töreninde 408 polis adayı yemin ederek diplomalarını aldı.
Vali Bilal Şentürk, POMEM'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkenin dirliği ve bütünlüğü, milletin esenliği adına canlarını ortaya koyarak, canla ve şevkle, kanunen belirlenmiş yetkileri etkin bir şekilde kullanma anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi.
Polis adaylarını, onurlu görevi tercih ettikleri ve göreve atanacak noktaya geldikleri için tebrik eden Şentürk, "Bu memleket bizim. El birliğiyle bu memleketi bu devleti daha iyi yerlere taşımak en huzurlu en güvenilir ülkeler arasında yer alarak iyi bir gelecek inşa etmek üzere daha çok çalışacağız. Teşkilata katılacak polis adaylarımız, güvenlik hizmeti verecek ve asayişi sağlayacaklar." dedi.
Bilecik POMEM Müdürü Suat Günbey de öğrencilere yönelik 4 aylık çalışma takviminde yoğun eğitim faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlattı.
Günbey, "408 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak yemin merasimi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) kadrolarına polis memuru olarak atanacaklardır. Türk polisinin bir ferdi olarak bayrağı daha güzel yerlere taşıma sırası onlarda. Görev yaparken millete devletin şefkatini hissettirirken karşılarına çıkan hainlere, gereken dersi vereceklerinden şüphem yok." diye konuştu.
2. Jandarma
Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Hakan Keskin
, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin
, Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Gürbüz
, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile diğer protokol üyelerinin yanı sıra ailelerin de katıldığı tören, dönem birincisinin yaş kütüğüne plaket çakması, dereceyle mezun olanlara ödüllerinin verilmesi, mezunların yemin etmesi ve Polis Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.