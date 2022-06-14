475 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika
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475 kınalı keklik doğaya bırakıldı

14.06.2022 17:29

Bilecik'te yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla 475 kınalı keklik salındı.

Bilecik'te yaban hayatının devamının sağlanması amacıyla 475 kınalı keklik salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valiliği himayesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı Projesi" kapsamında çalışma yürütüldü.

Yaban hayvanlarının korunması ve popülasyonlarının artırılması amacıyla Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan getirilen kınalı keklikler, Vali Kemal Kızılkaya ve Bekdemir köyü sakinlerince doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, 19 ayrı noktada 475 kınalı kekliği saldıklarını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Bilecik'te farkındalık çalışması yürüttüğünü aktaran Kızılkaya, projenin bu çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.

475 kınalı keklik doğaya bırakıldı
475 kınalı keklik doğaya bırakıldı
475 kınalı keklik doğaya bırakıldı
475 kınalı keklik doğaya bırakıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 475 kınalı keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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