475 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Bilecik'te farkındalık çalışması yürüttüğünü aktaran Kızılkaya, projenin bu çalışmalara katkı sağlamasını temenni etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Valiliği himayesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Kanatlı Yaban Hayvanı Farkındalık Salımı Projesi" kapsamında çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA

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