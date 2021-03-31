Bilecik'te 48 muhtar, köylerini ziyaret etmek isteyenlerin muayene olmalarını talep etti - Son Dakika

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 48 köy muhtarı, koranavirüs nedeniyle köylerini ziyaret amacıyla gelmek isteyenlerden önce hastaneye gidip muayene olmaları talebinde bulundu.

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, AA muhabirine, dernek olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda, dışarıdan köylerini ziyaret etmek isteyenlerin önce devlet hastanesine gidip genel muayene olmaları yönünde bildirimde bulunduklarını söyledi.

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artış göstermesi nedeniyle böyle bir karar aldıklarını anlatan Uğural, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere her geçen gün ilçe ve köylerde vaka sayıları hızla artıyor. Bizler de vatandaşlarımızın sağlığı yönünden, dışarıdan bir veya birkaç günlüğüne ziyaret amacıyla gelmek isteyen vatandaşlarımızdan önce devlet hastanesine gidip genel sağlık muayenesi olmalarını, daha sonra köylerinde bulunan aile ve akrabaların ziyaret edebileceklerini, tüm köy muhtarları olarak sosyal medya üzerinden bildirimde bulunduk. Bu salgının önüne geçmek için hep beraber el birliği ile mücadele ederek üstesinden gelebiliriz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına harfiyen uyalım."

Türkmen Köyü Muhtarı Murat Yüksel ise, "Hem kendileri açısından, hem de köyde yaşayan vatandaşlarımız için sağlıklı olacağını düşündük. Bu konuya riayet etmek hepimizin sağlığı için çok önemlidir." dedi.