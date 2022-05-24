BİLECİK'TE 48 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN ASTSUBAYIN KABİR TOPRAĞI, KOCAELİ'YE NAKLEDİLDİ - Son Dakika
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BİLECİK'TE 48 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN ASTSUBAYIN KABİR TOPRAĞI, KOCAELİ'YE NAKLEDİLDİ

24.05.2022 15:02
BİLECİK'TE 48 YIL ÖNCE ŞEHİT OLAN ASTSUBAYIN KABİR TOPRAĞI, KOCAELİ'YE NAKLEDİLDİ

BİLECİK'te 48 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Özcan Koçak'ın toprak kayması nedeniyle tahribata uğrayan kabri, ailesinin isteği üzerine Kocaeli'ye nakledildi.

BİLECİK'te 48 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Özcan Koçak'ın toprak kayması nedeniyle tahribata uğrayan kabri, ailesinin isteği üzerine Kocaeli'ye nakledildi.

Bilecik'te görev yaptığı 10 Kasım 1974 tarihinde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Özcan Koçak'ın kabri Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti. Yaşanan toprak kayması nedeniyle şehit mezarı tahribata uğradı. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlatarak şehidin Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kız kardeşleri Ayşe Bircan Ertaş ve Gülcan Duran'a ulaştı. Mezarlıkta yaşanan toprak kaymasıyla ilgili ailesi bilgilendirildi. Bilecik Valiliği tarafından Kocaeli'nden Bilecik'e getirilerek mezarlıkta inceleme yapan şehidimizin ailesi, kabir toprakların Kocaeli'ne taşınmasını talep etti. Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, Kocaeli İzmit Namazgah Şehitliği'ne temsili bir kabir yaparak şehidin Bilecik'te bulunan mezarından getirilen toprağı kabre bıraktı. Şehit Özcan Koçak'ın Kocaeli'nde yaşayan kız kardeşleriyle cep telefonuyla görüntülü görüşen Vali Kızılkaya, Şehidimizin mezarını sizlerin ziyaret edeceği ve yakışır bir biçimde yaptık. Bu vesileyle şehidimiz nezdinde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim devletimizi, milletimizi korusun. Vatan, millet uğruna, bayrak, ezan uğruna şehit olarak toprağa düşen tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Gördüğünüz bir eksiklik varsa tamamlarız, yapılan yanlışları düzeltiriz. Yeter ki bizlere iletin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın dedi.

Kardeşlerini kaybetmenin acısını kabullenemeyerek şehidin kabrini uzun süredir ziyaret edemediklerini fakat Bilecik Valiliği sayesinde şehit kardeşlerinin kabrini gördüklerini ifade eden Gülcan Duran ise Bize bu imkanı sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu konuda Valimiz öncü oldu. Böyle bir duyguyu yaşamamıza sebep oldunuz şeklinde konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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