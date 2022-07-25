Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı

25.07.2022 13:27

Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı Mermer fabrikasının kasasından nakit para, kıymetli evrak ve altın çalarak kayıplara karıştılar Polis, 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü incelendikten sonra 2 ayrı adreste yaptığı operasyonda zanlıları...

Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı

Mermer fabrikasının kasasından nakit para, kıymetli evrak ve altın çalarak kayıplara karıştılar

Polis, 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü incelendikten sonra 2 ayrı adreste yaptığı operasyonda zanlıları buldu

BİLECİK Bilecik'te bir fabrikanın kasasında 5,5 milyon değerinde nakit para, kıymetli evrak ve altın çalan zanlılar, 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü incelenmesi sonrası yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasına geçtiğimiz 3 Temmuz günü saat 01.00'da giren 4 kişi, kasada bulunan 5,5 milyon değerinde nakit para, kıymetli evrak ve altınları çaldı. Ardından kayıplara karışan şahısları Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrası Bilecik, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da 5 bin 800 dakika güvenlik kamerası görüntüsü inceledi. Ardından şahısların İstanbul'da olduğu tespit eden ekipler, geçtiğimiz sabah karşı 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Bilecik'e getirilen sanıkların ilk ifadelerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, 3'ü Söğüt Adliye Sarayı'na çıkarıldı.

Polisin yoğun ve özverili çalışmaları

Fabrikanın avukatı Ağtürk Böke, adliye önünde yaptığı açıklamada, "2 Temmuz Cumartesi gecesini 3 Temmuz Pazar'a bağlayan gece 01.00 sularında Söğüt ilçesinde bir fabrikada hırsızlık olmuştur. Şüpheliler mali değeri yaklaşık 5,5 milyon Türk lirası olan bir miktar nakit, kıymetli evrak ve altın çalmışlardır. Bu olayın akabinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü yoğun ve özverili çalışmalara başlamış olup, olaya karıştığı düşünülen 4 şüpheliyi 21 Temmuz günü gözaltına almışlardır. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar buğun hakim karşısına çıkarılacak olup, mevcut zararın temini ve tazmini için gerekli işlemler yapılamaya devam edilmektedir" dedi.

YORUMLAR
500
Fabrika kasasını soyan 4 şüpheli, 97 saatlik görüntü incelenip yakalandı Fabrika kasasını soyan 4 şüpheli, 97 saatlik görüntü incelenip yakalandı Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Bilecik, Söğüt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 13:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te 5,5 milyonluk vurgun yapan zanlılar İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement