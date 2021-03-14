Bilecik'te 5 bin lavanta fidesi toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Bilecik Valiliği koordinasyonunda, Bilecik Teke Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği ile Osmaneli Belediyesi ortaklığında hazırlanan "Lavanta Kokulu Teke Yöresi Projesi" kapsamında 5 bin lavanta fidesi dikildi.

Vali Bilal Şentürk, Osmaneli ilçesi İçmeler mevkisindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, "Butik ilin potansiyellerini harekete geçirerek ülkemize örnek hale getirmek durumundayız. Burada yaşayan insanların bu güzelliklerin farkında olması lazım. Sadece kendimiz için değil ülkemizi ve ilimizi daha iyi noktalara taşımak için ideallerimiz olmalı. Hep beraber gönlümüzü, gücümüzü, imkanlarımızı, kabiliyetlerimizi birleştirelim. Tarihimizden aldığımız güçle mirasımızı daha iyi noktaya taşıyacağız." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da 4 bölgede toprağı olan Bilecik'in tropikal bitkiler haricinde ürünlerin yetişebileceği bir coğrafyada bulunduğunu dile getirerek, "Osmaneli ilçemiz turizm, tarım ve sanayi alanında gözbebeğimiz. Osmaneli, İstanbul'dan giriş kapımız. Proje, güzelliklere güzellik katacak." diye konuştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise verimli topraklara sahip ilçede yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirtti.

Dernek Başkanı Havali Özdemir Şahin, 2020 yılında kurulan derneğin 57 üyeden oluştuğunu aktararak, "Kırsal turizme yönelik faaliyetlerinin artırılması ve Burdur, Isparta, Denizli, Antalya ve Muğla yöresinin ürünlerinin tanıtılması, yetiştiriciliğinin benimsetilmesi, Teke yöremiz ile Bilecik arasında gönül köprüsü kurulması amacıyla projeyi hazırladık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Kaymakam Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve beraberindekiler 5 bin lavanta fidesini toprakla buluşturdu.