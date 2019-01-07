Bilecik'te 5 Katlı Binada Çıkan Yangın Korkuttu
24 dakika önce
Bilecik'te 5 katlı bir evin son katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Bilecik
'te 5 katlı bir evin son katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi
Türkmeneli Caddesi üzerinde 5 katlı bir evin son katında oturan Mevlüt Baran'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bilecik Belediyesi'ne ait 2 adet itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Yangın, başka dairelere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangında apartmanın başka bir katında ikamet eden Hüseyin Yıldırım
dumandan etkilenirken şahsa olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti.
Öte yandan yangının çıkış nedeninin araştırılırken, dumandan etkilen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:30 Kaynak: İHA
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